2007'den sonra ilk kez: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şam'ı ziyaret etti

Suriye'nin başkenti Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Halk Sarayı'nda Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından karşılandı.

Şara ile Abbas'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyor.

İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.