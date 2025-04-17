  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bakan Bolat: Suriye’de zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Takip Et

Bakan Bolat: Suriye’de zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başketi Şam ziyaretinin ikinci gününde, Emevi Camisi'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bolat, "Suriye’de iç savaş döneminde zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bolat: Suriye’de zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başketi Şam ziyaretinin ikinci gününde Emevi Camisi'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

"Suriye’de iç savaş döneminde zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bolat'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk günden bu yana Suriye’nin ve Suriye halkının yanında olan Türkiye, 8 Aralık devriminin ardından da hem Suriye’nin yeniden imar ve inşasını hem de işbirliğini geniş perspektiften güçlendirecek adımlar atmaya başlamıştır. Bu çerçevede, Suriye’de iç savaş döneminde zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün ziyaret ettiğimiz Şam-ı Şerif’teki Emevi Camii, Türk Şehitliğimiz ve Selahaddin Eyyubi’nin türbesi, Suriye ile ortak tarihimizin, değerlerimizin birer öznesidir. Türkiye ve Suriye, ortak hedefler doğrultusunda adım atmaya ve ikili ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir."

Trump: Japon yetkililerle vergiler konusunda "büyük ilerleme" sağladıkTrump: Japon yetkililerle vergiler konusunda "büyük ilerleme" sağladıkDünya
Microsoft'a çalışanlarından Gazze tepkisiMicrosoft'a çalışanlarından Gazze tepkisiDünya

 

Dünya
Kremlin: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor
Kremlin: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırdı
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırdı
Brüksel'de silahlı saldırıların düzenlendiği bölgede 2 kişi yaralandı
Brüksel'de silahlı saldırıların düzenlendiği bölgede 2 kişi yaralandı
Porto Riko'da elektrik kesintileri 1,4 milyon kişiyi olumsuz etkiledi
Porto Riko'da elektrik kesintileri 1,4 milyon kişiyi olumsuz etkiledi
Eski ABD Başkanı Obama'dan, Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard Üniversitesi'ne destek
Eski ABD Başkanı Obama'dan, Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard Üniversitesi'ne destek
ABD, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı
ABD, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı