2008 krizini bilen ‘Büyük Açık’ın kahramanı Burry’den yeni uyarı: Balonlar büyüyor!

2008 küresel finans krizini aylar öncesinden tahmin eden ünlü yatırımcı Michael Burry, piyasa tarihinde “büyük krizi öngören adam” olarak tanınıyor.

Burry, 2008’de tüm dünyayı etkileyen Küresel Finans Krizi’ni, ABD konut piyasasındaki riskli kredilerin sistemik bir çöküşe yol açacağını fark ederek öngörmüştü. Burry, bu öngörüsüyle krizden karlı çıkarken, finans dünyasının da efsaneleri arasına girdi.

Tıptan finans dünyasına…

Aslen doktor olan Michael Burry, Vanderbilt Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldıktan sonra yatırım ve piyasalara duyduğu ilgiyle farklı bir kariyere yöneldi. Hisse senedi analizlerine yönelen Burry, kısa sürede piyasalardaki değerlemelerde hataları fark ederek, kendine özgü bakış açısıyla tekniğini geliştirdi.

Kasım 2000’de kurduğu Scion Asset Management adlı hedge fon ile finansal dünyada yükselişi başlayan Buryy, 2005 yılında ABD’deki mortgage piyasasını yakından incelemeye başladı. “Düşük kaliteli konut kredilerinin” ciddi bir risk oluşturduğunu tespit etti.

2008 krizi

“Konut fiyatlarında sürekli yükseliş” içeren inancın temelsiz olduğunu savunan Micheal Burry, büyük bankaların sattığı mortgage teminatlı menkul kıymetlere karşı pozisyon aldı. Yani, bu ürünlerin değer kaybedeceğine yönelik “kısa(short)” pozisyon aldı.

2008’de piyasa çöktüğünde Burry’nin stratejisi haklı çıkarak yüzde 489 oranında bir getiri sağladı. Burry’nin adı, finans tarihine bu öngörü ve kazançla kazındı.

Hollywood’a da ilham kaynağı oldu

Michael Burry’nin hikayesi, 2015 yılında yapılan 2008 Küresel Finans Krizi’ni konu alan filmlerden biri olan “The Big Short” (Büyük Açık) senaryosuna ilham oldu. Filmde Burry’yi Christian Bale canlandırdı. Film hem finans sisteminin kırılgan yapısını hem de Burry’nin farklı düşünme biçimine odaklandı.

“Veriler yalan söylemez”

Burry, halen finans piyasalarını yakından takip ediyor. Son yıllarda teknoloji hisselerindeki hızlı yükselişi, kripto varlıklardaki dalgalanmayı ve küresel borç seviyelerindeki artışı yeni bir balonun işareti olarak değerlendiriyor.

2023 yılında ABD borsasında aşırı değerlemelere karşı pozisyon alan Burry, bir süre sonra bu pozisyonları kapattı. Ancak yine de piyasalar onun analizlerini yakından takip ediyor.

Michael Burry, yatırım kararlarında sezgi kadar veri analizine önem verirken, onun yaklaşımını özetleyen en bilinen sözü ise “Veriler yalan söylemez, ama insanlar onlara inanmak istemez” olarak biliniyor.

Son paylaşımı ses getirdi

Burry, sosyal medyayı çok aktif kullanmasa da geçtiğimiz günlerde yaptığı son paylaşım, finansal paylaşımları yakından takip edenlerin çok dikkatini çekti.

Ünlü yatırımcı, The Big Short filminde kendisini canlandıran Christian Bale görseli eşliğinde son paylaşımında şunları söyledi:

“Bazen baloncuklar görürüz.

Bazen yapılacak bir şeyler vardır.

Bazen kazanmanın tek yolu oynamamaktır.”

Sometimes, we see bubbles.

Sometimes, there is something to do about it.

Sometimes, the only winning move is not to play. pic.twitter.com/xNBSvjGgvs — Cassandra Unchained (@michaeljburry) October 31, 2025

7 milyona yakın görüntülenme alan paylaşıma, 2 bin civarında yorum, 6 bin kadar da alıntı yapıldı.

Paylaşıma yapılan en dikkat çekici yorumlardan biri ise şu şekilde oldu:

“Çöküşü tetiklemesi gereken her sinyal politika tarafından sterilize ediliyor. Repo destekleri, Hazine geri alımları, QE. Piyasa kalmadı, sadece bir piyasa simülasyonu. 2008'i gördü ve milyarlar kazandı. Şimdi 2025'i görüyor ve pozisyon alamıyor. Çünkü kartlar yeniden yapılandırıldı. O yüzden söyledi. Uyarmak için değil. Yorgun.”