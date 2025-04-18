Kriz kahini Roubini “çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz” deyip uyardı: Masada iki senaryo var

Kriz kahini olarak bilinen Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve küresel ticaret savaşları ile ilgili konuşan Roubini “Dünyada artık orman kanunu geçerli” dedi.

“Powell, Trump’tan daha güçlü ama adım atmıyor”

Nobel ödüllü ekonomist, ABD ekonomisinin resesyona girmeyeceğini belirterek, “Aptal politikalar izlerseniz piyasa sizi cezalandırır. ABD resesyona girmeyecek. Teknoloji tarifelerden daha önemli. Beyaz Saray’a Mickey Mouse’u da koysanız fark etmez. ABD’de büyüme yüzde 2’den 4’lere çıkacak. ABD’de enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Powell Trump’tan daha kuvvetli. Ama adım atmıyor. Trump Powell’ı kovacak ama bu geri tepecek” dedi.

“ABD ve Çin resesyona girer”

Çin’in teknolojide ABD’yi yakalayamayacağını belirten Roubini sözlerini “Kısa vadede Şi’nin gücü daha fazla. Ama Çin için ABD’ye ihracatı da önemli. Tarifelerden dolayı Çin’in büyümesi yüzde 2’ye düşebilir. İyimser senaryoda müzakereler sonrası anlaşmaya varılabilir. Tarifeler 2 Nisan’a göre yarı yarıya düşürülebilir. Kötü senaryoda müzakerelerde başarısız olunursa tarifeler kalır. ABD ve dünya ekonomisinde sert düşüş olur. ABD ve Çin’de o zaman resesyon görülebilir. Borsalar çakılır.” diyerek sürdürdü.

2 senaryo var

“Orta senaryoda bazı ülkelerle anlaşılıp tarifeler düşürülür. Çin’le anlaşma olmaz. Şi Trump’ın isteklerini kabul etmez çünkü. Bu durumda çok şiddetli olmasa da küresel resesyon görülebilir. En olası senaryo bu” diyen Roubinii “Çin’le ABD arasında anlaşma ihtimali düşüyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşı soğuk savaşa dönüşebilir ve Tayvan’da sıcak savaş çıkabilir. Çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.” dedi.

"ABD varlıklarına yatırım yapmakta fayda olabilir"

Son dönemde değer kaybeden ABD doları hakkında da açıklama yapan Roubini, “Doların öldüğünü söylüyorlar. Ama mübalağa ediyorlar. Teknoloji tarifeleri aşarsa ABD için bir çıkış olabilir. ABD varlıklarına yatırım yapmakta fayda olabilir. Büyüme orada olacak” dedi.