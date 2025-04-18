DMM'den "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasına açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Yemek kartıyla market alışverişine sınır getirildi” yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), yıl başından itibaren yemek kartı, çeki veya kuponunun yemek dışında kullanılması halinde, 158 liralık tutarın prime tabi tutulmayacağını, bu tutarı aşan kısmın ise prime esas kazanca dahil edileceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya SGK'nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır."
"İşverenlerin, ilgili yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir şekilde müdahil olunması söz konusu değildir. Dolayısıyla 2025 yılı başından itibaren yemek kartı, çeki veya kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapılmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya SGK'nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır." Açıklamada, kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan haberlere itibar edilmemesi istendi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 18, 2025
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başı itibarıyla yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL’lik tutarın prime tabi… pic.twitter.com/oClu4Yl1JH