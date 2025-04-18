TUSAF’ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) Olağan Genel Kurulu’nda 2025-2028 dönemi için yönetim kurulu başkanlığına Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mesut Çakmak seçildi.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen genel kurula federasyon bünyesindeki 8 bölge derneğinin üyeleri katıldı.

Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında TUSAF Yönetim Kurulu Başkanlığına Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı M.Mesut Çakmak seçildi.

TUSAF Başkan Yardımcılıklarına; Dicle Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Duyan, Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Ergin Okandeniz, Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Bağış getirildi. , Muhasip (Sayman) Üyeliğe Anadolu Un Sanayicileri Derneği Sayman Üyesi Alp Eskiyapan, Sekreter Üyeliğe Ege Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ise Yüksel Tezcan seçildi.

2025-2028 Dönemi için belirlenen diğer Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ise; Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Tosun, Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Onur Denizli, Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Timurağaoğlu, Ege Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Madak, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özmermer, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Adem ve Başkan Yardımcısı Mustafa Hikmet Kazancı, Marmara Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Lermioğlu, Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş ve Dernek Üyesi Hasan Abdullah Özkan oldu. Denetleme Kuruluna ise, Turgay Bozkurt, Ferruh Köknel ve Merve Göksu getirildi.