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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Bodrum'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Bodrum'da yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuk pornografisini yayma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Y.E.N'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla ilçede gözaltına alındı

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla ilçede gözaltına alındı. Y.E.N, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​

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