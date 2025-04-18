Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet şebekesinin yargılandığını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, Gazze’de yaşananlara karşı sessiz kalan Batı ülkelerine sert tepki göstererek, “Uluslararası sistem Gazze’de sınıfta kaldı. Birleşmiş Milletler’den Avrupa Birliği’ne kadar birçok kurum, savunduklarını iddia ettikleri değerleri hiçe sayarak kötü bir sınav verdi.” ifadelerini kullandı.

"İslam dünyası kendisinden bekleneni yerine getirememiştir"

"Elbette kendimizi de ihmal edemeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir." ifadelerini kullandı.

Filistinlileri yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze, Gazzelilerindir. Filistin, Filistin halkınındır. Filistin, Filistinlilerindir. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'i savunmak, insanlığı savunmaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Filistin davasının sadece bir halkı savunmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, bu mücadelenin aynı zamanda insanlığı, barışı ve adaleti savunmak anlamına geldiğini belirtti.

"Bu dava vicdan meselesidir"

Filistin’in yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Filistin davasını savunmak bir siyasetin ötesinde bir vicdan meselesidir. Zulme karşı susmayarak tüm insanlığa adeta nefes oluyorsunuz. Filistin davasına verdiğiniz güçlü destek ve onurlu duruşunuz için her birinizi tebrik ediyorum. Bu dayanışmayı ilelebet sürdüreceğiz,” dedi.

“Gazze’de tarihin en büyük haydutluğu yaşanıyor”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan trajediye de değinen Erdoğan, 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinlilerin büyük bir zulümle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İsrail hükümetinin sivilleri hedef aldığını belirten Erdoğan, “Önceki gün bir kadın gazeteciyi 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit ettiler. Yüzlerce doktor, sağlık personeli kurşunların hedefi oldu. Yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su ve gıda yokluğunda bebekler göz göre göre hayatını kaybetti,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında uluslararası toplumu Filistin konusunda sorumluluk almaya çağırarak, bu adaletsizliğe sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

"Gazze’deki vahşet 18 aydır tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan yıkım ve insani felakete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Okulların, camilerin, kiliselerin ve üniversitelerin bombalandığını vurgulayan Erdoğan, Gazze’nin neredeyse tamamen yerle bir edildiğini ifade etti.

"Gazze taş üstünde taş kalmayacak şekilde harap edildi"

Gazze’deki binaların yüzde 80’inin yıkıldığını belirten Erdoğan, İsrail’in sürdürdüğü saldırıların, ayakta kalan son yapıları da hedef aldığını söyledi. “İsrail yeniden başlattığı saldırılarıyla Gazze’de kalan son binaları da teker teker imha ediyor. İşgal güçlerinin vahşeti tüm hızıyla devam ediyor,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşananların sadece bir savaş değil, açık bir barbarlık olduğunu belirterek, “Meselenin daha da vahim tarafı şu ki; bütün bu vahşet tam 18 aydır medeni denilen dünya dahil olmak üzere tüm insanlığın gözlerinin önünde sergileniyor,” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gazze’de yaşananların sadece bir bölgenin değil, insanlık onurunun sınandığı bir mesele olduğunun altını çizdi. Sessiz kalan uluslararası toplumun da bu zulmün parçası haline geldiğini belirtti.

"Nerede BBC? nerede CNN?"

Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede bütçesi milyar dolarları bulan örgütler, kurumlar? Batılı devletler soruyorum, İsrail'e karşı neredeler? Nerede BBC? Nerede CNN ve diğerleri? Bebekler, kadınlar can verirken, gazeteciler infaz edilirken bunları gören var mı? Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

"Gazze'de uluslararası sistem sınıfta kaldı, İslam dünyası da beklentiyi karşılayamadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası kurumların ve İslam dünyasının yetersiz kaldığını sert ifadelerle eleştirdi.

Erdoğan, uluslararası hukukun adaleti tesis etmekten uzaklaştığını belirterek, "Uluslararası hukuk, adaleti sağlama aracı değil, artık güçlünün gücünü tahkim eden bir aparata dönüşmüştür. Gazze'de uluslararası sistem bu sınavı kaybetmiştir," dedi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumların kendi savundukları ilkeleri hiçe saydığını söyleyen Erdoğan, bu kurumların Gazze’de kötü bir sınav verdiğini vurguladı.

Kendi değerlendirmesinde ise Erdoğan, İslam dünyasının da Gazze’deki trajedi karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. “İçim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir,” dedi. Çok sayıda çaba sarf edildiğini, çeşitli zirve ve toplantılar düzenlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, tüm bu çabalara rağmen Gazze’nin tamamen yıkılmasının ve yaklaşık 60 bin Gazzelinin katledilmesinin önüne geçilemediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, Müslümanların bu süreçten ders çıkararak kapsamlı bir muhasebe yapmasının şart olduğunu ifade etti.

"Netanyahu'nun ve cinayet şebekesinin uluslararası mahkemelerde yargılandığını göreceğiz"

Erdoğan, "İsrail, 2 Mart'tan bu yana çirkin yüzünü bir kez daha gösteriyor. İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği mazlumları susuzlukla, açlıkla yok etmeye çalışıyor. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç, faili daha da şımartır. İsrail'in hukuka hesap vermesi için biz de müdahillik başvurumuzu yaptık. Netanyahu'nun ve cinayet şebekesinin uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılandığını inşallah göreceğiz." dedi