  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 2014'te kaybolmuştu: Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlayacak
Takip Et

2014'te kaybolmuştu: Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlayacak

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 2014’te kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 seferi için arama çalışmalarının bu ay yeniden başlatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2014'te kaybolmuştu: Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlayacak
Takip Et

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu.

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radarda kaybolmuş ve uçakta 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcu bulunuyordu.

Uçağın kaybolması, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama operasyonunu başlatmış ancak tüm çabalara rağmen akıbeti aydınlatılamamıştı.

MH370, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Malezya hükümeti 2024 yılında, yeni ve güçlü kanıtlar sunulması halinde soruşturmanın yeniden açılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriYağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Altın fiyatları yeniden yükselişte:: İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatları yeniden yükselişte:: İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Dünya
ABD'den yeni karar: 'Yüksek riskli 19 ülke vatandaşlarının bekleyen iltica başvurularını askıya aldı! İşte o ülkeler
ABD, 19 ülke vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı
Kremlin: ABD'li heyetten Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin alınan 4 belge müzakere edildi
Kremlin: ABD'li heyetten Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin alınan 4 belge müzakere edildi
Trump duyurdu: Biden döneminde 'otomatik e-imza' ile imzalanan tüm belgeler 'geçersiz'
Trump duyurdu: Biden döneminde 'otomatik e-imza' ile imzalanan tüm belgeler 'geçersiz'
BM'de Filistin oylaması: İki devletli çözüm kabul edildi!
BM'de Filistin oylaması: İki devletli çözüm kabul edildi!
Trump'tan Venezuela açıklaması: Gerekirse vururuz
Trump'tan Venezuela açıklaması: Gerekirse vururuz
Putin, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi
Putin, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi