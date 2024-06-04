42 günlük bir ara verebiliriz ama savaşı durduramayız

İsrail'in saldırıları devam ederken gözler savaşı sona erdirecek üç aşamalı ateşkes planına çevrildi.Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi. Biden’ın planı Cumhurbaşkanı Herzog ile Savaş Kabinesi üyesi Gantz ve muhalefet lideri Lapid tarafından desteklenirken, aşırı sağcı bakanlar Ben Gvir ve Smotrich anlaşmanın kabul edilemez olduğunu ileri sürerek hükümetten çekilmekle tehdit etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi. Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı. Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife tepki gösteren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü. Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız" dedi. Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi. Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi. Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var" ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.

Yetersiz! Üzerinde çalışılmalı

Netanyahu'nun başdanışmanlarından Ophir Falk da, Biden'ın Gazze savaşına yönelik sunduğu ateşkes anlaşmasının yetersiz olduğunu ve üzerinde daha fazla çalışılmasının gerektiğini belirtti. Falk, İngiliz Sunday Times gazetesine verdiği röportajda, Biden'ın sunduğu öneri hakkında "(anlaşmayı) kabul ettik, iyi bir anlaşma değil fakat tüm rehinelerin salıverilmesini içtenlikle istiyoruz" dedi. Falk, "Üzerinde çalışılması gereken birçok detay var" dedi ve "rehinelerin serbest bırakılması ve soykırım suçu işleyen terör örgütü Hamas'ın imha edilmesi" de dahil olmak üzere İsrail'in şartlarının değişmediğini ekledi.



Biden, Cuma günü Netanyahu hükümetine gönderilen üç aşamalı planı açıklamıştı. Plana göre ilk aşamada ateşkes ilan edilecek ve Hamas'ın elindeki rehinelerden bazıları serbest bırakılacak. Daha sonra ise taraflar kalan rehinelerin serbest bırakılacağı ikinci aşama için çatışmaların durdurulmasına yönelik müzakerelere başlayacaklar. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Hamas'ın plana olumlu yaklaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Antony Blinken'ın sunulan öneriye ilişkin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail'in savaş kabinesinde yer alan eski bakan Benny Gantz ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. Açıklamaya göre, Blinken Gantz ile yaptığı görüşmede "Hamas'ın geç olmadan anlaşmayı kabul etmesinin gerektiğini vurguladı". Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

BIDEN’IN PLANI İSRAİL’DE DERİN ÇATLAK YARATTI

Biden’ın üç aşamalı planı İsrail’de derin çatlak yarattı. Cumhurbaşkanı Herzog ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz ve muhalefet lideri Lapid anlaşmayı desteklerken, aşırı sağcı bakanlar Ben Gvir ve Smotrich anlaşmanın kabul edilemez olduğunu açıkladı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşmaya destek vermeyeceklerini belirttiler. Anlaşmanın terör için zafer anlamına geldiğini ileri süren bakanlar sosyal medya hesaplarından dikkat çekici açıklamalar yaptı ve anlaşmanın kabul edilmesi halinde hükümetten çekilmekle tehdit etti. Parlamentoda 13 sandalyesi olan bu iki liderin verdiği destek Netanyahu’ya gerekli hükümet çoğunluğunu sağlıyor ve desteklerini geri çekmeleri Netanyahu hükümetinin düşmesi anlamına geliyor.