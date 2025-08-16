AB, Alaska Zirvesi sonrası güvenlik vurgusu yaptı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Alaska zirvesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklamalar yaptı.

"Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan güçlü güvenlik garantileri esastır"

Von der Leyen, Trump'a Putin'le görüşmesinin sonuçlarına dair AB'yi bilgilendirdiği için teşekkür ederek, "AB, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Ukrayna ve ABD ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan güçlü güvenlik garantileri esastır." mesajını paylaştı.

Costa da ABD'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Ukrayna ve ABD ile ortak çalışma kararlılığının altını çizdi. Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yapmıştı.

Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

AB yönetimi sık sık barışa dair görüşmelerde Ukrayna ve Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini vurguluyor.