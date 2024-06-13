AB yetkililerinden Gazze'de ateşkes çağrısı

Von der Leyen ve Michel, İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 50. G7 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirve öncesi basına açıklamalarda bulunan Michel, AB'nin, "Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin kolaylaştırılması" gerektiğini savunduğunu ifade etti.

Michel, "Durum trajiktir ve sahada daha fazla insani yardım sağlamak için azami çabayı sarf etmek sorumluluğumuzdur." dedi.

AB'nin iki devletli çözüme inandığını vurgulayan Michel, "Barış ve güvenlik el ele gider ve bu nedenle iki devletli çözümü mümkün kılacak siyasi süreci bir an evvel yeniden başlatmalıyız." şeklinde konuştu.

AB, iki devletli çözümde üzerine düşeni yapmaya hazır

Von der Leyen ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Acilen ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve krizin kalıcı şekilde sona erdirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten von der Leyen, iki devletli çözümün mümkün olması için AB'nin üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu bildirdi.