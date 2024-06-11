Hamas, ateşkes önerisine cevabını Mısır ve Katar'a iletti

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan haberde, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin yanıtını Kahire ve Doha'ya gönderdiği kaydedildi.

Hamas'ın teklife cevabı, kalıcı ateşkes ve Refah dahil İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesine yönelik yeni zaman çizelgesini içeriyor.

Hamas'tan açıklama

Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

ABD'den yanıt

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas’ın, Mısır ve Katar’a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi’ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını aldıklarını belirterek, "Hamas’ın Katar ve Mısır’a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Öte yandan Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas, esir takası için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasını ve bölgedeki İsrail askerlerinin tamamın ayrılmasını şart koşuyor.

İsrail ise esir takası mutabakatına varılsa bile "Hamas'ın yok edilmesi, tüm esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'ye saldırıların devam edeceğini kaydediyor.

Biden'ın açıkladığı önerideki kalıcı ateşkes konusundaki belirsizlik nedeniyle tarafların mutabakata varıp varamayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

İsrail'in 50 esiri serbest bıraktığı iddiası

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze ve Kuzey eyaletlerinden yaklaşık 50 esiri serbest bıraktığını belirtti.

AA’ya konuşan sağlık kaynakları da bugün serbest bırakılan esirlerden 33’ünün maruz bırakıldıkları zorlu sağlık şartları nedeniyle tedavi olmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine geldiklerini bildirdi.

İsmini vermeyen hastane kaynakları, "serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gelen bazı Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görüldüğünü" ifade etti.