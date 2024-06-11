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ABD duyurdu: Filistin'e 404 milyon dolarlık insani yardım yapılacak

ABD, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli siviller için 404 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD duyurdu: Filistin'e 404 milyon dolarlık insani yardım yapılacak
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin bölgedeki Filistinlilerin temel ihtiyaçları konusunda yaşadığı zorlukların farkında olduğu ve insani yardımların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım ulaştırılacağı, böylelikle son 8 aydaki insani yardım miktarının toplam 674 milyon dolara ulaşacağı vurgulandı.

"ABD, (Gazze'deki insani) krizden etkilenen kişilerin insani yardım ihtiyaçlarına cevap verme taahhüdüne bağlıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu insani yardımlar kapsamında temel gıda ürünleri, su, sağlık hizmeti, barınma ve eğitim gibi çeşitli alt başlıkların olacağı kaydedildi.

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