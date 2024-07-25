ABD, anlaşmanın detaylarını açıkladı: Boeing suçlamaları kabul edecek

ABD Adalet Bakanlığı, Boeing ile imzalanan anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı.

Bakanlık, havacılık devinin, iki uçağın düşerek 346 kişinin ölümüne yol açmasından önce 737 Max jetliner'ı onaylayan ABD'li düzenleyicileri yanılttığı gerekçesiyle dolandırıcılık suçlamasını kabul edeceğini bildirdi.

Ayrıntılı savunma anlaşması Teksas'taki federal bölge mahkemesinde yapıldı.

Amerikan şirketi ve Adalet Bakanlığı bu ayın başlarında suçun kabulü ve anlaşmanın geniş şartları konusunda bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmanın son versiyonunda Boeing'in, çalışanları aracılığıyla 737 Max'i değerlendiren Federal Havacılık İdaresi grubunu dolandırmak için "dürüst olmayan yollarla" bir anlaşma yaptığını kabul ettiği belirtiliyor.

İtiraf anlaşmasına göre, Boeing'in aldatmacası nedeniyle FAA, uçağın uçuş kontrol yazılımı ve pilotların bu yazılım için ne kadar eğitime ihtiyaç duyacağı konusunda "eksik ve yanlış bilgilere" sahipti.

ABD Bölge Yargıcı Reed O'Connor anlaşmayı ve Boeing ile savcılar arasında kararlaştırılan cezayı kabul edebilir ya da reddedebilir, bu da muhtemelen şirket ile Adalet Bakanlığı arasında yeni müzakerelere yol açacak.

Anlaşma, bağımsız bir uyum gözlemcisinin atanmasını, üç yıl denetimli serbestlik ve en az 243,6 milyon dolar para cezası öngörüyor. Ayrıca Boeing'in "uyum, kalite ve güvenlik programlarına" en az 455 milyon dolar yatırım yapmasını gerektiriyor.

Boeing de bir açıklama yayınlayarak şirketin "bu programları daha da güçlendirmek için Boeing genelinde önemli adımlar atarken düzenleyicilerimizle şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

Boeing'in yargılanmasını isteyen 737 Max kazası kurbanlarının ailelerinin avukatı Paul Cassell anlaşmayı eleştirdi: "Savunma, ailelerin korktuğu tüm sorunları içinde barındırıyor. Boeing'in gördüğü ayrıcalıklı ve tatlı muameleye karşı güçlü bir itirazda bulunacağız" dedi.

2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da Max uçakları, sensörden gelen hatalı bir okumanın burnu aşağı itmesi ve pilotların kontrolü yeniden sağlayamaması üzerine düştü.