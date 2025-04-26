ABD, Asya Kalkınma Bankası’na Çin kredileri için baskıyı artırıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Masato Kanda ile yaptığı görüşmede, Çin’e verilen kredilerin sonlandırılması konusunda daha somut ve hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Bessent, ADB'nin kaynaklarının, artık gelişmiş ekonomiler kategorisine giren Çin gibi ülkelere değil, gerçekten finansmana ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin bu çağrısı, son dönemde Washington yönetiminin Çin'in küresel finans kuruluşlarından aldığı desteklere yönelik eleştirilerini artırdığı bir döneme denk geliyor. Biden yönetimi ve ABD Kongresi, Çin'in Asya Kalkınma Bankası gibi çok taraflı kalkınma kuruluşlarından halen önemli miktarda kaynak sağlamasını adil olmayan bir avantaj olarak görüyor.

Enerji stratejisine vurgu

Görüşmede Bessent, yalnızca kredi politikaları değil, enerji stratejileri konusunda da iş birliğinin önemine dikkat çekti. "Her şeyin üstünde bir enerji stratejisine ihtiyaç var" diyen Bessent, özellikle temiz ve güvenli enerji kaynaklarının finansmanının artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Bessent ve Kanda, bu çerçevede sivil nükleer enerji yatırımlarının finansmanı üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Çin’e yönelik baskılar artıyor

Washington’un ADB üzerindeki baskısı, Çin’in uluslararası sistemdeki ekonomik etkisini dengelemeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor. ABD'li yetkililer, Çin'in artık düşük faizli kalkınma kredilerine erişiminin meşru bir gerekçesinin kalmadığını, buna rağmen ADB gibi kuruluşlardan önemli miktarda destek almaya devam ettiğini savunuyor. Bu durumun, kaynakların daha yoksul ülkelere yönlendirilmesini engellediği öne sürülüyor.

Öte yandan, Asya Kalkınma Bankası içinde Çin'in etkili bir üye olmaya devam ettiği ve bazı ülkelerin de Çin’e yönelik finansmanın tamamen kesilmesine mesafeli yaklaştığı biliniyor. Bu durum, Bessent’ın girişiminin önümüzdeki süreçte bankanın içinde de yoğun tartışmalara neden olabileceğine işaret ediyor.