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ABD Barış Enstitüsü: DOGE çalışanlarının binalarına zorla girdiğini açıkladı

ABD Barış Enstitüsü (USIP), Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanlarının binalarına zorla girdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Barış Enstitüsü: DOGE çalışanlarının binalarına zorla girdiğini açıkladı
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ABD Barış Enstitüsü, birden fazla kez binalarına girmeye çalışan DOGE yetkililerine dair açıklama yaptı.

"DOGE, binamıza zorla girdi"

ABD Barış Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) George Moose, "DOGE, binamıza zorla girdi." dedi.

DOGE yetkilileri, geçen hafta iki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisiyle binaya girmek istemiş ancak enstitünün avukatı organizasyonun "özel ve bağımsız statüsü" konusunda kendilerini bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrılmıştı.

USIP, web sitesinde kendini "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir kuruluş olarak tanımlıyor.

Kongre tarafından 1984'te "kar amacı gütmeyen bağımsız bir şirket" olarak kurulduğunu belirten USIP, ABD yasalarındaki "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" ya da "bağımsız kuruluş" tanımlarına uymadığını ifade ediyor.

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