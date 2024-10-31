ABD Başkanı Biden: Başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun yemin törenine katılacağım

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden yemin törenine katılacak

Jean-Pierre, Biden'ın, başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun, onun yemin törenine katılacağını belirtti.

Biden'ın, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesine inandığını dile getiren Jean-Pierre, "Yemin törenine katılma, orada bulunma, düzenli olarak yapılan şey, tarihi bir sürecin parçası. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak." dedi.

Eski Başkan Donald Trump, uzun süredir devam eden geleneğin dışına çıkarak Ocak 2021'de Biden'ın yemin törenine katılmamıştı.