ABD Başkanı Joe Biden: Gizli Servis artık buna izin vermiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

"Gizli Servis buna izin vermiyor"

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.

Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.