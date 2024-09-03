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ABD Başkanı Joe Biden: Gizli Servis artık buna izin vermiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini belirterek "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor" dedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Joe Biden: Gizli Servis artık buna izin vermiyor
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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

"Gizli Servis buna izin vermiyor"

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.

Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.

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