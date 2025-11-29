ABD Başkanı Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun. Bu konuda dikkatiniz için teşekkür ederim." ifadesini kaydetti.

Bölgede yükselen tansiyon

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname doğrultusunda, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı sahada mücadele edilmesi gerekçesiyle ordunun daha geniş ve etkili şekilde devreye alınması talimatını vermişti.

Bu çerçevede ABD, ağustos ayının sonuna doğru Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun, gerekirse Venezuela’da rejim değişikliğini de kapsayabilecek operasyonlara hazır olduğunu ifade etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milisi seferber ettiğini ve olası bir saldırıyı geri püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD’nin, Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Caracas yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda tepki çekmiş, bu eylemlerin “uluslararası hukuka aykırı” olduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan ABD’nin, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle bölgeye gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un ve ona eşlik eden saldırı grubunun Latin Amerika’ya ulaştığı bildirilmişti.