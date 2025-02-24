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ABD bürokrasisinde DOGE krizi

ABD’de Trump yönetimi, Elon Musk’ın federal çalışanlardan haftalık iş raporu talebine uymayanları işten çıkarmayı planlarken, FBI ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok kurum bu talebe yanıt vermeyi düşünmüyor.

Haber Merkezi
AA
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ABD bürokrasisinde DOGE krizi
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Başkan Donald Trump yönetimine bağlı birçok federal kurumun, DOGE yöneticisi Elon Musk'ın, federal hükümet personelinin pazartesi gününe kadar "haftalık çalışmalarını bildirmemeleri halinde istifa etmiş sayılacaklarını" belirttiği talebine uymayacağı belirtildi.

ABD Senatosunda, 20 Şubat'ta yapılan oylama sonucu görevine resmen başlayan yeni FBI Direktörü Kash Patel'in de çalışanlarına Musk'ın talebini "en azından şimdilik görmezden gelmeleri" talimatını verdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tibor Nagy tarafından kurum çalışanlarına gönderilen bir e-postada ise "Hiçbir çalışan, faaliyetlerini Bakanlığın komuta zincirinin dışında bir yere bildirmekle yükümlü değildir." ifadesine yer verildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Lawler da Musk'ın federal kurumlara yönelik "sıkıştırma politikasını" değerlendirerek, "Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Açıkçası, birçok federal çalışan sendika sözleşmesi altında." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, Musk'ın son talebine uymamaları durumunda on binlerce çalışanı işten çıkarmak için hangi yasal dayanağa sahip olduğu belirsizliğini koruyor.

Musk'ın ekibi tarafından 23 Şubat'ta, yüz binlerce federal çalışana, geçen hafta yaptıkları işleri beş madde ile detaylandırmalarını isteyen bir e-posta gönderilmişti.

Daha sonra X platformunda konuyla ilgili paylaşımda bulunan Musk, belirlenen son tarihte yanıt vermeyen herhangi bir çalışanın "işini kaybedeceğini" yazmıştı.

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