  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB liderleri 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek
Takip Et

AB liderleri 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik konularını görüşmek üzere 6 Mart'ta Brüksel'de olağanüstü zirve düzenleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB liderleri 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek
Takip Et

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından, 6 Mart'ta Ukrayna ve güvenlik gündemiyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.

Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için "belirleyici günlerden geçildiğini" belirten Costa, "Avrupalı liderlerle yaptığım istişarelerde Avrupa savunmasını güçlendirmek, kıtamızda barışa ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine kararlı şekilde katkıda bulunmak suretiyle bu zorlukların AB düzeyinde üstesinden gelinmesine yönelik ortak bir kararlılık duydum. 6 Mart'ta kararlar almaya hazır olmak üzere (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen ve tüm üye ülkelerle çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Avrupa, barış görüşmelerinde yer almak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme planı için başlattığı görüşmelerde AB’yi ve Ukrayna'yı dışarıda bırakması Brüksel'de endişeye yol açmıştı.

Akabinde AB'nin önde gelen güçlerinden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te olağanüstü güvenlik zirvesi düzenlenmişti.

Elysee Sarayı'nda 17 Şubat'ta toplanan AB, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Danimarka, Hollanda liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte son gelişmeleri görüşmüş, zirvenin sonucunda Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermek, Avrupa'nın da kendi savunmasını güçlendirmek konusunda hazır ve istekli oldukları yönünde açıklama yapmıştı.

AB'nin üst düzey yetkilileri sık sık Avrupa ve Ukrayna'nın dahil olmadığı görüşmeler neticesinde "kalıcı barışın sağlanamayacağını" savunarak, müzakere masasında yer almak istediklerini dile getiriyor.

Enginyurt "AK Parti kongresi şaibeli" diyerek anlattı: Bu detay kimsenin dikkatini çekmediEnginyurt "AK Parti kongresi şaibeli" diyerek anlattı: Bu detay kimsenin dikkatini çekmediGündem

 

Özcan'dan Yavaş'ın "İmamoğlu" yanıtına tepkiÖzcan'dan Yavaş'ın "İmamoğlu" yanıtına tepkiGündem

 

 

Dünya
ABD bürokrasisinde DOGE krizi
ABD bürokrasisinde DOGE krizi
Gidişat Trump’tan önce de belliydi
Gidişat Trump’tan önce de belliydi
Almanya'da seçimin galibi Merz "mutlak önceliğini" açıkladı
Almanya'da seçimin galibi Merz "mutlak önceliğini" açıkladı
Vatikan: Papa'nın sağlık durumu kritik ancak...
Vatikan: Papa'nın sağlık durumu kritik ancak...
ABD ve Rusya masaya oturacak: Tarih belli oldu
ABD ve Rusya masaya oturacak: Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü