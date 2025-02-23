Enginyurt "AK Parti kongresi şaibeli" diyerek anlattı: Bu detay kimsenin dikkatini çekmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV'de canlı yayında AK Parti'nin büyük kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AKP'nin kongresinde yaşanan değişim partiye dinamizm getirir mi?" sorusuna, "Erdoğan bugün kendini yeniledi. Yine Erdoğan geldi. Yani kim nereye geldi, kime ne soruldu?" yanıtını veren Enginyurt, AK Parti Kongresinin şaibeli olduğunu öne sürdü.

“Nasıl oluyor bu, üye bile değiller”

Enginyurt, konuşmasının devamında kongreyi neden 'şaibeli' olarak değerlendirdiğini "Belki bugün kimsenin dikkatini çekmeyen bir konuyu gündeme getireceğim. Ünal Karaman, Serap Yazıcı ne zaman partiye katıldılar da ne zaman MYK'ye seçildiler? Rozet takılmış ama önceden yayımlanan listeye MYK üyesi olarak girmişler. Nasıl oluyor bu, üye bile değiller! Hukuka da aykırı, akıl izan alacak bir şey değil. Dolayısıyla bu kongre şaibeli." sözleriyle dile getirdi.

“Bu iddialar AKP’liler tarafından söyleniyor”

Enginyurt "Zaten kongrenin şaibesi nereden belli, 1600 delegeye 4 bin TL'den saat dağıtılmasından. Bu iddia AKP'liler tarafından söyleniyor. Delegeye saat takmak ne demektir ya, bu şaibe, bu rüşvet! Ben yıllardır siyasetin içindeyim, onlarca kongre yaptık, böyle bir şeye hiç rastlamadık. Bir parti düşünün ki delegelerine saat dağıtıyor ama bu partinin genel başkanı yeri geliyor karşı tarafın konser paralarına bile laf söylüyor." dedi.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Sözlerini sürdüren Enginyurt "Bu partinin genel başkanı bundan bir yıl önce bir konuşmasında diyor ki, 'Partiden seçilip de bir başka partiye geçmek, ahlaki olarak sıkıntılıdır, geçeceksen milletvekilliğinden istifa et' demedi mi? Şimdi aynı Erdoğan her taraftan partiye adam alıyor. Ben bakıyorum bunlardaki ahlaki problem de yüksek düzeye çıkmış." diye konuştu.