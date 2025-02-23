AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı Özbudun sessizliğini bozdu

Gelecek Partisi kurucularından ve partinin Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun dün istifa etti. İstifa kararını “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” söyleriyle duyuran Özbudun, bugün (22 Şubat) AK Parti’ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbudun’a rozetini AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde taktı. Serap Yazıcı Özbudun aynı zamanda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesine girdi.

Serap Yazıcı Özbudun, istifa kararı ve AK Parti'ye geçmesiyle ilgili Serbesiyet'e şu açıklamalarda bulundu:

"İlk kez başıma gelmiyor"

Eleştirilerin bir kısmını gördüm. Biz bunu 2007’de de yaşamıştık. İlk kez başıma gelmiyor. Biliyorsunuz siyaset güçlü liderlik ve güçlü bir partiyle mümkün. Biz parti olarak maalesef tezlerimizde başarılı olamadık. Saadet Partisi ile kurduğumuz grup pamuk ipliğine bağlıydı. Yeni Yol grubu fikrine karşı da eleştirilerimi söyledim, geçmeyi de arzu etmedim. Görülüyor ki o da başarılı olamadı. Maalesef onlar sosyal medyada beni ağır sözlerle eleştirseler de ben ayrıldığım partinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum.

"Benim görüşlerimde bir değişiklik yok"

Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. 40 yıldır savunduğum gibi benim için hala hukukun üstünlüğü, hala insan hakları, hala demokrasi esastır. Meclis’te bu fikirlerimin mücadelesini verdim. Ama Meclis’te muhalefet sandalyelerindeki mücadelemle bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim.

"Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var"

Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var: AK Parti ve CHP. Bana böyle bir davet geldi. Davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet’ diye sordum. ‘Evet. Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler.

"Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz bana güven verdi"

Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı. Sadece ‘Beni Antalya halkı seçti, onlara hizmet borcumu ödemek istiyorum’ dedim. Çok çirkin sözler ediliyor sosyal medyada. Hepsini okuyamadım ama zaten böyle bir platform. Ben onlara cevap vermeyeceğim.