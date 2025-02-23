Özcan'dan Yavaş'ın "İmamoğlu" yanıtına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemde bulundu.

"Gün bekleyelim görelim günü değil"

"Gün, fırsatçıların “Bekleyelim görelim” günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" diyen Özcan "Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz." dedi.

Yavaş ne demişti?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu hakkındaki "sahte diploma" soruşturmasına ilişkin soruya ise "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim." yanıtını verdi.