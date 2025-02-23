Ekrem İmamoğlu'dan ön seçim mesajı: 'Mühür milletin elindedir'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden bir videolu paylaşım yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimle ilgili çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye için yeni bir yolculuğa çıktık. CHP'mizin adaylığı için başvurumuzu yaptık. İmza veren baştan Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilde sandığa gidecek. 28 Şubat saat 17:00'ye kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye'nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak. Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı demokrasi devrimi olmuştur. Bu karardan sonra partimize yeni üyelik konusunda büyük artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum ancak daha çok olmalıyız.

Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart'ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacaktır. Tarih sayfasında yerini alacaktır. 23 Mart'taki sandık Türkiye önünde yeni bir yol haritasıdır. Her yeni üyelik ülkemizdeki kötü gidişe yükselen ses olacaktır. Sandığa giderken atacağınız her adım, filizlenen yeni bir umut olacaktır. İrade, büyük bir zaferin habercisi olacaktır. Sesiniz öyle bir çıkacak ki bütün dünya duyacak. Gelin değişimi ne kadar istediğinizi gösterin. Vereceğiniz her oy, adaletsizliğe itirazdır. Vereceğiniz her oy zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır. Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya davet ediyorum."