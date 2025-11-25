  1. Ekonomim
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Cartel de los Soles’i Yabancı Terör Örgütleri listesine ekleyeceğini duyurduğu karar, tanınan sürenin sona ermesiyle birlikte resmen yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından, ABD sınırları içinde ya da Amerikan vatandaşlarının kontrolünde bulunan örgütle bağlantılı tüm malvarlıkları dondurulacak; ayrıca bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapılması yasaklanacak.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Cartel de los Soles’i terör listesine aldı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Cartel de los Soles’in Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesine dahil edilmesine ilişkin kararın, öngörülen sürenin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girdiği belirtildi. Kararın uygulanmasıyla birlikte, ABD sınırları içerisinde veya Amerikan vatandaşlarının kontrolünde bulunan örgütle bağlantılı tüm malvarlıklarının bloke edileceği, ayrıca bu kişilerle herhangi bir ticari ya da finansal işlem yapılmasının yasaklanacağı ifade edildi. Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım’da yaptığı açıklamada, Venezuela merkezli Cartel de los Soles’in Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesine alınacağını duyurmuştu.

Rubio, yayımladığı yazılı açıklamada, “Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi örgütlerle birlikte, yarımküredeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa’ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığından sorumludur” ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkilileri söz konusu grubu yönetmekle suçlayarak, bu kişilerin “Venezuela’nın meşru hükümetini temsil etmediğini” vurgulamıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayında Cartel de los Soles’i yaptırım listesine dahil etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle doğrudan mücadele amacıyla ordunun daha etkin kullanılmasını talep etmişti. Bu çerçevede, ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü sevk edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu belirtmişti.

Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milisi seferber ettiklerini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

ABD’nin Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bazı tekneleri hedef alması, Caracas yönetimi ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmış; bu saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu ileri sürülmüştü.

Son olarak, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubunu Latin Amerika’ya gönderdiği bildirilmişti.

