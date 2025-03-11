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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Boehler ile Hamas arasındaki görüşme "tek seferlik" bir durum

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleşen görüşmenin, "tek seferlik" bir durum olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Boehler ile Hamas arasındaki görüşme "tek seferlik" bir durum
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rubio, Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gittiği uçakta, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rubio, Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüşmesinin, "tek seferlik" bir durum olduğunu ifade etti.

"Asıl odak noktamız, Katar'daki süreç"

Görüşmenin henüz sonuç vermediğini aktaran Rubio, "Asıl odak noktamız (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve) Witkoff'un da katılacağı, Katar'daki süreç." dedi.

Rubio, ayrıca, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Witkoff, rehine salıverilmesi ve olası ateşkesi kapsayan yeni bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelerde bulunacak.

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