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ABD duyurdu: El Kaide bağlantılı örgütün üst düzey üyesi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de El Kaide bağlantılı örgütün üst düzey üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi
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ABD duyurdu: El Kaide bağlantılı örgütün üst düzey üyesi öldürüldü
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeybatısına dün hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında El Kaide bağlantılı Hurras el-Din (HaD) örgütünün üst düzey üyesi Muhammed Salah el-Za'bir'in öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Hava saldırısı, teröristlerin ABD'deki sivillere ve askeri personele, müttefiklerimize, bölge genelindeki ve ötesindeki ortaklarımıza yönelik saldırıları planlama ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve zayıflatma konusunda CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte devam eden taahhüdünün bir parçasıdır” ifadesi kullanıldı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla da yaptığı açıklamada, "CENTCOM teröristleri etkisiz hale getirmeye veya yakalamaya, ABD ve müttefik personele saldırı planlayan gruplara karşı vatanımızı savunmaya devam edecek" dedi.

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