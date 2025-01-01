ABD New Orleans'de OHAL ilan edildi! Askeri polis devreye sokuldu

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. Sürücünün ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Çevrede patlayıcı madde bulunmasının üzerine yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Saldırganın kimliği belli oldu

Soruşturmayı üstlenen FBI, saldırganın kimliğini ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. FBI, saldırganın aracında DAEŞ bayrağı bulunduğunu, 2 ev yapımı bombanın bulunarak etkisiz hale getirildiğini ve saldırganın saldırıdan tek başına sorumlu olmadığını, ortaklarını araştırdıklarını bildirdi.

Kentte OHAL ilan edildi

Araçlı saldırı gerçekleştirilen ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Landry, New Orleans'ta bugün gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.