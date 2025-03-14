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ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

ABD Posta Servisi (USPS), kurumun "verimliliğini arttırmak için" Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ortak çalışarak 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
AA
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ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
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USPS Başkanı Louis DeJoy, posta hizmetlerinde verimliliği arttırmak için DOGE ile ortak çalışacağını duyurdu.

DeJoy, 30 gün içinde 10 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

USPS'nin emeklilik fonlarından işçi tazminatlarına çok sayıda giderlerinin kötü yönetildiğini ifade eden DeJoy, DOGE ekibinin bu sorunlar karşısında kurumun "verimliliğini arttırmak için" yardım edeceğini kaydetti.

Bu kapsamda DeJoy, gönüllü erken emeklilik programı aracılığıyla 30 gün içinde 10 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

USPS bünyesinde kentlerden kırsal bölgelere kadar teslimat yapmakla görevli yaklaşık 640 bin kişi istihdam ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

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