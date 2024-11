ABD seçim sonuçları canlı izle 2024 | Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Joe Biden'ın katılmadığı seçimlerde Donald Trump ve Kamala Harris kıran kırana bir yarış içerisinde. Oy kullanma işlemi devam ederken bir yandan da seçim sonuçları için geri sayım başladı. Peki Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mı, Demokrat Parti adayı Kamala Harris mi önde? Canlı ABD seçim sonuçları takip sistemiyle izlenim elde edebilirsiniz. Bu noktada ABD seçim haritası ve eyalet eyalet anlık seçim takibi etkili oluyor. İşte ABD seçim sonuçları hakkında merak ettiğiniz her şey.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2024

ABD Federal Seçim Komisyonu (FEC) ve eyalet seçim kurulları resmi sonuçları açıklar. Ancak anlık gelişmeler ve oy oranları CNN, BBC, The New York Times ve Associated Press gibi büyük haber ajansları tarafından aktarılır. Henüz oy işlemi tamamlanmadığı ve seçim yasakları kalkmadığı için sonuçlar paylaşılmıyor. Fakat kısa süre içerisinde ABD seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

EYALET EYALET ABD SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BBC'de yer alan bilgilere göre, İlk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00), sandıkların tamamı ise TSİ 6 Kasım sabahı saat 09.00 civarında kapanacak. Bazı başkanlık yarışlarında kazanan, seçim gecesi geç saatlerde ya da ertesi sabah erken saatlerde belli olmuştu.

EYALET EYALET ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP 2024

BBC'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde Kamala Harris %1'lik oy farkıyla önde gözüküyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokratik aday Kamala Harris arasındaki mücadele dikkat çekiyor. Her iki aday da çeşitli mitingler ve kampanya etkinlikleri düzenleyerek destekçileriyle buluşmuştu.

ABD KADIN BAŞKANLARI KİMLER?

ABD tarihinde henüz bir kadın başkan seçilmemiştir. Ancak, bazı kadınlar başkanlık yarışına katılmıştır. Hillary Clinton, 2016 yılında Demokrat Parti'nin adayı olarak seçime giren ve büyük bir partiden başkan adayı olan ilk kadın olmuştur. Ayrıca, Kamala Harris, 2021 yılında ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçmiştir.

DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald Trump, Amerikalı iş insanı, medya kişiliği ve 45. ABD Başkanıdır. 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu. Trump, emlak ve eğlence sektörlerinde büyük başarılara imza atarak tanınmış bir iş adamı oldu. 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan seçilerek 2017-2021 yılları arasında görev yaptı. Başkanlık döneminde ekonomi, göç politikaları ve uluslararası ilişkiler konularında dikkat çekici kararlar aldı. Başkanlığı sırasında tartışmalı politikaları ve üslubuyla sıkça gündeme geldi. 2020'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a karşı kaybetti.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris, 20 Ekim 1964 doğumlu Amerikalı bir politikacı ve avukattır. 2021 yılında Joe Biden'ın başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. başkan yardımcısı olarak göreve başlamış, bu pozisyona gelen ilk kadın, ilk siyah ve Güney Asya kökenli kişi olmuştur. Demokrat Parti üyesi olan Harris, 2017-2021 yılları arasında Kaliforniya'nın senatörü olarak görev yapmış ve bu süreçte adalet reformu, sağlık hizmetleri ve göçmenlik gibi konularda çalışmalarda bulunmuştur. Harris, kariyerine savcı olarak başlamış, 2011-2017 yılları arasında Kaliforniya Eyaleti Başsavcısı olarak görev yapmıştır.