ABD seçimleri yaklaşırken vadeli fiyatlamalar dikkat çekti

Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine doğru piyasalarda fiyatlamalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar Cboe Volatilite Endeksi vadeli işlemlerine bakarken, bir de doğrudan seçim dönemindeki S&P 500 Endeksi opsiyonlarına bakıyorlar.

Bloomberg haberine göre, VIX vadeli işlemleri, 5 Kasım’da yapılacak seçimlerin sonrasında hisse senetlerinde volatilitenin artacağı beklentisine işaret ederken, o dönem için izlenen S&P 500 opsiyonlarında da seçim sonrası büyük bir hareket beklentisinin fiyatlandığı görüldü.

Vadesi 6 Kasım’da dolan opsiyonlar, önceki kontratlarla karşılaştırıldığında, mevcut piyasa seviyesine yakın alım ve satım opsiyonları birbirinden çok daha pahalı olmazken, türev analitik firması Asym 500’ün kurucusu Rocky Fishman’a göre, out-of-the-money (OTM) spread işlemleri, S&P’de yüksek boyutlu ve özellikle de aşağı yönlü bir hareket beklentisinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

Seçim sonrası ne öngörülüyor?

Fishman, S&P 500’ün 5 bin 600 olan mevcut seviyesinin oldukça altında kalan 5 bin-4 bin 800 satım spread örneğini şu şekilde verdi:

“6 Kasım için, 4 bin 800 satım opsiyonunu satarak, 5 bin satım opsiyonu almak 8,20 dolara mal olurken, seçim günü sona eren satım aynı opsiyon sözleşmelerini almak 6,80 dolara mal oluyor.”

Fishman, seçim gününde opsiyonun fiyatının daha yüksek olmasının S&P 500’ün bu seviyenin altına seçimden sonra inmesi olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğu şeklinde açıkladı.