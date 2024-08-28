ABD seçimleri yaklaşırken vadeli fiyatlamalar dikkat çekti
Opsiyon sözleşmelerindeki pozisyonlar, ABD’de borsanın kasımda yapılacak başkanlık seçimi sonrası düşüşüne işaret ediyor.
Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine doğru piyasalarda fiyatlamalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar Cboe Volatilite Endeksi vadeli işlemlerine bakarken, bir de doğrudan seçim dönemindeki S&P 500 Endeksi opsiyonlarına bakıyorlar.
Bloomberg haberine göre, VIX vadeli işlemleri, 5 Kasım’da yapılacak seçimlerin sonrasında hisse senetlerinde volatilitenin artacağı beklentisine işaret ederken, o dönem için izlenen S&P 500 opsiyonlarında da seçim sonrası büyük bir hareket beklentisinin fiyatlandığı görüldü.
Vadesi 6 Kasım’da dolan opsiyonlar, önceki kontratlarla karşılaştırıldığında, mevcut piyasa seviyesine yakın alım ve satım opsiyonları birbirinden çok daha pahalı olmazken, türev analitik firması Asym 500’ün kurucusu Rocky Fishman’a göre, out-of-the-money (OTM) spread işlemleri, S&P’de yüksek boyutlu ve özellikle de aşağı yönlü bir hareket beklentisinin daha yüksek olduğuna işaret etti.
Seçim sonrası ne öngörülüyor?
Fishman, S&P 500’ün 5 bin 600 olan mevcut seviyesinin oldukça altında kalan 5 bin-4 bin 800 satım spread örneğini şu şekilde verdi:
“6 Kasım için, 4 bin 800 satım opsiyonunu satarak, 5 bin satım opsiyonu almak 8,20 dolara mal olurken, seçim günü sona eren satım aynı opsiyon sözleşmelerini almak 6,80 dolara mal oluyor.”
Fishman, seçim gününde opsiyonun fiyatının daha yüksek olmasının S&P 500’ün bu seviyenin altına seçimden sonra inmesi olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğu şeklinde açıkladı.