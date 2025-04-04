  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
Takip Et

ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
Takip Et

ABD Senatosu'nda Vermont eyaletini temsil eden bağımsız Senatör Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptalini öngören tasarısı, Senato'da oylandı.

Oylama öncesi konuşan Sanders, "ABD'nin Filistin halkının yıkımına ortak olmaya devam etmemesi gerektiğini" söyledi.

Sanders, ABD'nin geçen yıl İsrail'e 18 milyar dolar askeri yardımda bulunduğunu ve 50 bin tondan fazla askeri teçhizat ulaştırdığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül askeri saldırısını sert dille eleştiren Sanders, yüksek sivil kayıplarına ve kapsamlı yıkıma dikkati çekti.

"ABD, suç ortaklığına son vermeli"

Sanders, oylama öncesi X'ten yaptığı paylaşımda, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümeti Gazze'de 50 bin kişiyi öldürdü ve 112 bin kişiyi yaraladı. İki hafta önce ateşkesi bozdular ve o zamandan bu yana da 322 çocuğu öldürdüler ve 600 kişiyi yaraladılar. ABD, suç ortaklığına son vermeli." ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamada tasarıya 15 Senatör "evet" derken, 82 Senatör "hayır" dedi.

Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyorİsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyorDünya
ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındıABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındıDünya
TCMB rezervlerindeki erimenin Türkiye ekonomisine etkileri!TCMB rezervlerindeki erimenin Türkiye ekonomisine etkileri!Ekonomi

 

Dünya
Trump, göçmenlere vatandaşlık yolunu açan 5 milyon dolarlık 'altın kart'ı tanıttı
Trump, göçmenlere vatandaşlık yolunu açan 5 milyon dolarlık 'altın kart'ı tanıttı
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Ukrayna konusunda ilerleme sağladık
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Ukrayna konusunda ilerleme sağladık
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 145’e yükseldi
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 145’e yükseldi
ABD, hükümet personelinin Çin vatandaşlarıyla ilişkiye girmesini yasakladı
ABD, hükümet personelinin Çin vatandaşlarıyla ilişkiye girmesini yasakladı
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı
ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı