ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?

Çin'de kamuya bağlı bir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'de Başkan Donald Trump'ın Çin’e yönelik yüzde 145’e çıkardığı gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapmak üzere hükümete yaklaştığı yazdı.

Çin devlet televizyonu CCTV’ye bağlı sosyal medya platformu Yuyuan Tantian, Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki resmi hesabında yayınladığı, kaynaklara dayandırdığı haberde, “ABD, gümrük vergisi konusunda görüşmelerde bulunmak umuduyla proaktif bir şekilde birden fazla kanaldan Çin'e ulaştı” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun da yaptığı açıklamada, “Bildiğim kadarıyla Çin ve ABD arasında gümrük tarifeleri konusunda herhangi bir istişare ya da müzakere yapılmadı” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, ABD'den açıkça bahsetmeksizin, yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapma şansının “çok yüksek” olduğuna inandığını söyledi.