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ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh'un görevden alındığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı
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Washington Post'un ismi paylaşılmayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Haugh ile yardımcısı Wendy Noble görevlerinden alındı.

Senatör Mark Warner, Tim Haugh'un görevden alınmasına tepki gösterdi

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, söz konusu görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Warner, "ABD'nin benzeri görülmemiş siber tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, (Haugh'u) kovmak Amerikalıları nasıl daha güvende kılacak?" dedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu aktarıldı.

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