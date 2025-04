Küresel piyasalarda vergi krizine Trump’tan ilginç yorum: Artık sürücü koltuğundayız

Takip Et

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, uygulamaya koyduğu vergilerin ABD ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağını ve ülkeye trilyonlarca dolar kazandıracağını iddia etti. New York borsasının sert düşüşüne rağmen iyimserliğini kaybetmeyen Trump, "Borsa patlayacak, ekonomi patlayacak. Her şey muhteşem olacak," şeklinde konuştu.

ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken hasta bir bedene benzeten Trump, "Hastanın durumu çok kötüydü. Şimdi operasyonu gerçekleştirdik ve sonuçlar harika olacak," dedi. Tarifelerin, ABD'de daha fazla üretim tesisi kurmasına ve büyük yatırımların ülkeye çekilmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

“Artık sürücü koltuğundayız"

Trump, kararın ardından birçok ülkenin kendisini aradığını ifade ederek, “Artık sürücü koltuğundayız. Bu ülkeler daha önce bize bir iyilik yapmayı reddederdi, ama şimdi bizim için her şeyi yapacaklar,” dedi. ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik bu sert hamle, küresel ticaret düzeninde büyük bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Hangi ülkelere ne kadar gümrük vergisi uygulanacak?

Kararnameye göre, ABD’nin başlıca ticaret ortaklarına farklı oranlarda gümrük vergileri getirilecek. Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Japonya’ya yüzde 24, Güney Kore’ye yüzde 25, Hindistan’a yüzde 26 ve İsrail’e yüzde 17 oranında tarife uygulanması planlanıyor. Vietnam yüzde 46, Tayland yüzde 36 ve Bangladeş yüzde 37 ile en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalacak.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler için ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi öngörülüyor. Ayrıca otomobil sektörüne yönelik daha önce duyurulan yüzde 25’lik tarifeler de 4 Nisan’da yürürlüğe girecek. Bu tarifeler kamyonetler, motorlar, lityum pilleri ve diğer otomobil parçalarını kapsayacak.

Geniş çaplı ticaret savaşı endişesi

Ekonomistler ve uluslararası ticaret uzmanları, Trump’ın aldığı bu kararın geniş çaplı bir ticaret savaşını tetikleyebileceğinden endişe ediyor. Gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor. Özellikle Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ekonomik güçlerin bu karara nasıl yanıt vereceği merak konusu.

ABD’nin yeni tarifelerle hem iç pazarı korumayı hem de dış ticarette üstünlük sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak bu hamlenin uzun vadede küresel ekonomide nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor. Dünya genelindeki piyasalarda yaşanan sert düşüşler, bu belirsizliğin ilk işaretleri olarak görülüyor.