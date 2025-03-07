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ABD Temsilciler Meclisi, Alphabet'ten Biden yönetimiyle yazışmalarını açıklamasını talep etti

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Google ve YouTube'un ana şirketi Alphabet'ten eski Başkan Joe Biden yönetimiyle yazışmalarını açıklamasını istedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Temsilciler Meclisi, Alphabet'ten Biden yönetimiyle yazışmalarını açıklamasını talep etti
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The Hill gazetesinin haberine göre Komite, Alphabet'in Biden yönetimiyle içerik denetleme politikaları konusundaki yazışmalarını incelemeyi amaçlıyor.

Jordan, bu kapsamda Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai'ye yazdığı mektupta önceki yönetim ve ilgili birimlerinin yanı sıra yönetim dışındaki şirket ve gruplarla iç yazışmaları da teslim etmesini istedi.

Mektupta, "Komite, Alphabet'in yan kuruluşu YouTube'un federal hükümetin sansür rejiminin doğrudan katılımcısı olduğunu ortaya çıkardı." ifadesine yer verildi.

Komitenin internet ortamındaki içeriklere yönelik yeni mevzuat geliştirilmesi için konuya dair bilgi sahibi olmak istediği vurgulanan mektupta, "Komite, öncelikle yürütme organının konuşmayı sansürlemek için şirketler ve diğer aracılarla nasıl ve ne ölçüde baskı ve işbirliği yaptığını anlamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"Bildiğimiz kadarıyla Alphabet, Biden yönetiminin konuşmayı sansürleme girişimlerini benzer şekilde reddetmedi"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Biden yönetiminden 2021'de Kovid-19 salgını içeriklerinin kısıtlanması için baskı gördüğünü ve bunu o dönemde açıklayamadığı eleştirisi hatırlatılan mektupta, "Bildiğimiz kadarıyla Alphabet, Biden yönetiminin konuşmayı sansürleme girişimlerini benzer şekilde reddetmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Google Sözcüsü Jose Castaneda, yaptığı açıklamada, teknoloji firmasının "ifade özgürlüğüne bağlılığına dayanarak politikalarını bağımsız şekilde nasıl uyguladığını Komiteye göstermeye devam edeceğini" belirtti.

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