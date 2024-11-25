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ABD, Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiğini ilk kez teyit etti

ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri ilk kez teyit etti.

AA
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ABD, Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiğini ilk kez teyit etti
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın brifinginde Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin Ukrayna ordusuna Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönünde geçen hafta çıkan haberleri ilk kez teyit etti.

Bu konudaki politikalarını değiştirdiklerini vurgulayan Kirby, "Şu anda onlar (Ukrayna ordusu) uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri'ni (ATACMS) acil ihtiyaç durumunda kendilerini savunmak için kullanabiliyorlar; ve bu durum anlaşılacağı üzere Kursk bölgesinde gerçekleşiyor." dedi.

Kirby, söz konusu füzelerin kullanımına ilişkin detaylar konusunda fazla yorum yapmayacağını belirterek, "Ukraynalılar ATACMS'leri nasıl kullandıkları, hedefleri nasıl belirledikleri ve bu füzeleri nasıl kullandıkları konusunda kendileri konuşurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta ABD medyasına konuşan ve adları açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak iznin verildiğini bildirmiş, ancak bu konuda resmi teyit yapılmamıştı.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Joe Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

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