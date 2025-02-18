ABD ve Rusya anlaştı! Rubio ve Lavrov'dan art arda açıklama geldi

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya yetkilileri tarihi bir zirve gerçekleştirdi.

ABD ve Rusya yetkilileri Ukrayna'da barışı müzakere etmek ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için üst düzey bir ekip kurulması konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.

Rus heyetle görüşmelerde bulunan ABD'li heyet yaptığı basın açıklamasında, Trump-Putin görüşmesi için henüz net bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Rubio: Önemli olan söz vermek değil sözü tutmak

Kameralar karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaşın bitirilmesini istediklerini söyledi. Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.

Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.

Rubio, “Önemli olan söz vermek değil sözü tutmak” dedi. Rubio, Moskova ve Washington arasında mekik diplomasisinin süreceğini belirterek, “Önce bu iletişim kanallarının geliştirmemiz gerekiyor. Yaptırım konusunda henüz bir gelişme yok” dedi.

"Avrupa Birliği de dahil edilmeli"

Rubio, amaçlarının Ukrayna savaşı için adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir son olduğunu vurgulayarak, “Bir noktada Avrupa Birliği de dahil edilmeli. Kimse burda dışarıda bırakılmıyor” dedi.

AB'nin Ukrayna müzakerelerine katılım olasılığı hakkında konuşan Rubio, "AB'nin bir noktada masada olması gerekecek, zira onlar da yaptırımlar uyguladı. Ancak buradaki asıl mesele amaç ve biz bu konuda hemfikiriz. Amacımız bu çatışmayı adil, uzun vadeli, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sonlandırmak" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna müzakerelerinin geleceğinin tarafların vaatlerini yerine getirmedeki kararlılığına bağlı olacağını ve bunun birkaç hafta içinde görüleceğini kaydeden Rubio, krizin sona ermesiyle birlikte Rusya ve ABD'nin ekonomi ve jeopolitikada işbirliği yapmasının önünün açılacağını vurguladı.

"Tüm taraflarca kabul edilebilir olmalı"

Rubio, "Çatışmanın sona ermesi, Ukrayna, Avrupa ve Rusya dahil tüm taraflarca kabul edilebilir olmalı” dedi.

Lavrov: Jeopolitika ve ekonomide çabaları birleştirmek için her şeyi yapacağız



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD heyetiyle görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Moskova ve Washington'un jeopolitik alanda ve ekonomi meselelerinde çabaları birleştirmek için her şeyi yapma konusunda anlaştığını ifade etti.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusundaki istişarelerinin düzenli olarak yürütüleceğini aktaran Lavrov, bunun ardından her iki tarafın müzakere ekiplerini görevlendireceğini belirtti.

Ukrayna'da çözüm sürecinin en kısa sürede başlatılması ve müzakerecilerin atanması konusunda anlaştıklarını söyleyen Lavrov, "Görüşmeler sırasında Ukrayna çatışması çözüme kavuştukça, Rusya-ABD işbirliğinin tam ölçekli olarak yeniden başlatılması için gereken koşulları yaratmaya dair mutabakata vardık" dedi.

"Engellerin kaldırılması konusunda iki taraf da istekli"

Lavrov, "Sayın Putin ve Trump’ın açıkladığı üzere biz de temsilcimizi açıklayacağız. İşbirliğimizin normalleşmesi konusunda anlaştık. İşbirliği noktasında engellerin kaldırılması konusunda iki taraf da istekli” dedi.

Lavrov ABD heyeti ile görüşmeler konusunda, “Olumlu bir görüşme yaptık. Birbirimize kulak verdik” diyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, “Ukrayna konusunda Amerikalılar kendi temsilcilerini belirleyecek. Bizde öyle yapacağız. Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar başladı. Dışişleri Bakanları görüşecek, hangi konuları görüşeceğimizi belirleyeceğiz” dedi.

Diplomatik süreç konusunda üç aşamalı plandan bahsedildiği, AB’ye nasıl garantiler sunulduğuna ilişkin soruya da Lavrov, “Üçlü planı bilmiyorum. AB’ye gönderilen bir anket gönderildiğini Rubio’ya sordum. Potansiyel olarak barış güçlerinin konuşlandırılması konusunda ABD’ye sormuşlar. Ukrayna’yı NATO’ya çekmek en büyük en büyük hatalardan biri olduğunu söylemiştik” dedi.