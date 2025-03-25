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ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı

ABD ve Rusya, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği, ticari gemilere saldırı düzenlenmemesi ve enerji tesislerinin askeri hedef olmaması konularında anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
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ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
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Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD ile Ukrayna arasında Karadeniz'de seyreden ticari gemilere yönelik saldırı düzenlenmemesi konusunda mutabakat sağlanırken, enerji tesislerinin de askeri hedef olmaması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de ateşkes sağlanması konusunda hemfikir olunduğunu bildirdi.

Açıklamalar, Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmenin bir gün sonrasında geldi.

Beyaz Saray ayrıca ABD'nin Rusya'nın tarım ve gübre ihracat pazarına ulaşmasında destek olacağını duyurdu.

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