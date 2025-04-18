ABD vizesi için yeni karar: Türkiye başvuruları için de geçerli olacak

Trump yönetimi göçmen baskısını artırıyor. Sadece ülkede yaşayanlar için değil, bu kez vize başvurusu yapanlar hedefe alındı. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD vizesi ile ilgili çok tartışılacak bir hamle geldi.

Sosyal medya taraması yapılacak

Reuters'ın gördüğü bir Dışişleri Bakanlığı iç yazışmasına göre, Trump yönetimi perşembe günü, 1 Ocak 2007'de ve sonrasında Gazze Şeridi'ne gitmiş olan tüm ABD vize başvuru sahipleri için sosyal medya taraması yapılmasını emretti. Bu, yabancı gezginlere yönelik taramaların sıkılaştırılması yönündeki son hamlenin bir parçası.

Trump vizeler için talimatı verdi

Yazışmada, göçmen ve göçmen olmayan tüm vizeler için sosyal medya taraması yapılmasına ilişkin emrin, sivil toplum örgütü çalışanlarının yanı sıra resmi veya diplomatik bir görevle Filistin topraklarında herhangi bir süre bulunan kişileri de kapsaması gerektiği belirtildi.

Yazıda, "Sosyal medya sonuçlarının incelenmesi sonucunda güvenlik sorunlarıyla ilgili potansiyel olumsuz bilgiler ortaya çıkarsa, o zaman bir SAO sunulmalıdır" ifadesi yer alıyor.

Bu, vize başvurusunda bulunan kişinin ABD için ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirlemek için yapılan kurumlar arası bir soruşturma olan güvenlik danışma görüşüne atıfta bulunuluyor. Talimat ABD'nin tüm diplomatik ve konsolosluklarına gönderildi.

300'den fazla vize iptal edildi

Bu karar, Başkan Donald Trump yönetiminin ülke çapında yüzlerce vizeyi iptal etmesinin ardından geldi. Bunlar arasında, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD dış politikasına zararlı gördüğü göçmenlerin ülkede bulunması durumunda sınır dışı edilmesine izin veren 1952 tarihli bir yasa kapsamındaki bazı yasal daimi ikamet edenlerin statüsü de bulunuyordu.

17 Nisan tarihli yazıyı imzalayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart ayı sonunda yaptığı açıklamada, bugüne kadar 300'den fazla vizeyi iptal etmiş olabileceğini söyledi.

“ABD'ye seyahat edenler güvenlik incelemesinden geçiriliyor”

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu iç yazışma hakkında yorum yapmayı reddetti ancak ABD'ye seyahat etmeyi planlayan her kişinin kapsamlı bir kurumlar arası güvenlik incelemesinden geçtiğini söyledi.

Tüm vize başvuruları mercek altında

Sözcü, "Trump Yönetimi, vize sürecimiz boyunca ulusal güvenlik ve kamu emniyetinin en yüksek standartlarını koruyarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya odaklanmıştır" dedi ve tüm vize başvurularının sürekli olarak incelendiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, "Güvenlik incelemesi, her başvuru anından itibaren vizenin karara bağlanmasına ve sonrasında verilen her vizenin geçerlilik süresi boyunca, kişinin ABD'ye seyahat etmeye uygun olmaya devam etmesini sağlamak için gerçekleştirilir" diye ekledi.

Öğrenci vizeleri de tehlikede

Trump yetkilileri, öğrenci vizesi sahiplerinin Filistinlilere destek vermeleri ve İsrail'in Gazze'deki savaştaki davranışlarını eleştirmelerinden dolayı sınır dışı edilebileceğini belirterek, bu kişilerin eylemlerini ABD dış politika çıkarlarına tehdit olarak niteledi.

Trump'ın muhalifleri, bu çabayı ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği kapsamındaki ifade özgürlüğü haklarına bir saldırı olarak niteledi.

Rümeysa Öztürk gözaltına alınmıştı

ABD Anayasası, göçmenlik statüsünden bağımsız olarak ABD'deki herkes için ifade özgürlüğünü garanti eder. Ancak yönetimin, İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı çıkan öğrencilerin vizelerini iptal ettiği yüksek profilli örnekler oldu. Bu tür tutuklamalar arasında en çok konuşulanlardan biri, geçen ay kaydedilen bir videoda, maskeli polislerin Tufts Üniversitesi'nden Türkiyeli öğrenci Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alma anlarıydı.

Rubio, geçen ay düzenlenen bir basın toplantısında Öztürk ile ilgili soruya, "Bu delilerden birini bulduğumda vizelerini alıyorum" demiş ve vizesi iptal edilebilecek daha çok kişi olacağı uyarısında bulunmuştu.