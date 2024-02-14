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ABD'de 'ciddi ulusal güvenlik tehdidi' uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, komitenin "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" hakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de 'ciddi ulusal güvenlik tehdidi' uyarısı
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Mike Turner, komitenin "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" hakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu belirterek, "Kongre, yönetim ve müttefiklerimizin bu tehdide yanıt vermek için gerekli eylemleri açıkça tartışabilmeleri için Başkan Biden'dan bu tehditle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini kaldırmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Turner, tehdit hakkında daha fazla bilgi vermedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, da Turner gibi tehdit konusunda ayrıntı vermezken, "Bugün daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Dediğim gibi, (Turner) ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum ve açıkçası nasıl ilerleyeceğimizi belirleyeceğiz, ancak bugün burada kürsüde dururken daha fazla bir şey paylaşamam” dedi.

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