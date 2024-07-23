ABD'de Delta Havayolları hakkında soruşturma

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, X hesabından Bakanlığın, hava yolu şirketinin yasalara uymasını ve devam eden yaygın aksamalar sırasında yolcularıyla ilgilenmesini sağlamak için Delta Havayolları hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

Buttigieg, "Tüm yolcuların adil muamele görme hakkı var ve bu hakkın korunmasını sağlayacağım." ifadesini kullandı.

Siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Havayolları oldu.

FlightAware internet sitesindeki verilere göre, Delta'nın cuma gününden bu yana 5 binden fazla uçuş seferi iptal edildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

ABD’li Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.