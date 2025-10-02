ABD'de hükümet kapandı: Federal çalışanların işten çıkarılmasına başlanacak

Bu durum, Cumhuriyetçilerin Demokratları baskı altına almak ve hükümetin yeniden açılmasını sağlamak için sert taktikler uygulayacaklarının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, konuya yakın kaynaklara göre, çarşamba günü Temsilciler Meclisi milletvekillerine, bazı federal kurumların 1-2 gün içinde çalışanları işten çıkaracağını bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt de gazetecilere işten çıkarmaların “iki gün içinde, çok yakında” gerçekleşeceğini söyledi, ancak hangi kurumların veya pozisyonların hedef alınacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi kapanma nedeniyle federal hükümetin boyutunu küçültmek için adımları oldukça hızlı bir şekilde devreye sokuyor. Yönetim çarşamba günü erken saatlerde, Second Avenue Metro projesi ve Hudson Tüneli projesi dahil olmak üzere New York şehrindeki altyapı projeleri için 18 milyar dolarlık federal fonlamayı durdurdu.

Vought, bu kararın alınmasında kapatma yerine çeşitlilik ve eşitlik uygulamalarıyla ilgili endişeleri gerekçe gösterse de bu karar, Senato Demokrat lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries’in seçmenlerini doğrudan etkileyen bir adım oldu. Çünkü her ikisi de Kongre’de New York’u temsil ediyor.

Vought ayrıca, 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’e oy veren bir düzineden fazla eyaletteki yenilenebilir enerji projelerinden 8 milyar dolarlık kesinti yapılacağını açıkladı. Trump, bu hafta başında, hükümetin kapanmasını “Demokratların işlerini” hedef almak için kullanacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.