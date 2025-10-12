  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)
Takip Et

ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)
Takip Et

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD'de Huntington Beach'te meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Huntington Beach Polis Departmanı ve Huntington Beach İtfaiye Departmanı, polis departmanının sosyal medya paylaşımına göre Cumartesi günü Pasifik Kıyısı Otoyolu ve Huntington Caddesi'ndeki kazaya müdahale etti.

5 kişi yaralandı

Polis, helikopterden iki kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, helikopterin üzerine düştüğü 3 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksekJaponya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksekDünya

 

Amerikalı devin iflas oyunu binlerce Türk çalışanı işinden etti!Amerikalı devin iflas oyunu binlerce Türk çalışanı işinden etti!Gündem

 

Dünya
Yapay zeka sesleri artık insandan ayırt edilemiyor: Yüzde 58'i gerçek sanıldı
Yapay zeka sesleri artık insandan ayırt edilemiyor
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edecekleri" mesajı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edecekleri" mesajı
Çocuk istismarından hüküm giyen rock grubu solisti cezaevinde öldürüldü
Çocuk istismarından hüküm giyen rock grubu solisti cezaevinde öldürüldü
Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksek
Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksek
Hamas: Rehineleri pazartesiden itibaren serbest bırakacağız
Hamas: Rehineleri pazartesiden itibaren serbest bırakacağız
Kosova'da halk yerel seçim için sandık başında
Kosova'da halk yerel seçim için sandık başında