ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD'de Huntington Beach'te meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Huntington Beach Polis Departmanı ve Huntington Beach İtfaiye Departmanı, polis departmanının sosyal medya paylaşımına göre Cumartesi günü Pasifik Kıyısı Otoyolu ve Huntington Caddesi'ndeki kazaya müdahale etti.

5 kişi yaralandı

Polis, helikopterden iki kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, helikopterin üzerine düştüğü 3 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.