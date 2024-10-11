ABD'de Milton Kasırgası 16 can aldı: 'Büyük yıkım yaratabilir'

Florida Valisi Ron DeSantis, "en kötü senaryonun" yaşanmadığını, ancak kasırga etkilerinin önümüzdeki günlerde sel baskınları şeklinde ortaya çıkabileceğini söyleyerek bölge sakinlerini uyardı.

Milton Kasırgası Atlas Okyanusu`na doğru ilerledi, ancak kasırga şiddetinde rüzgarlar ve karada şiddetli yağmurlar bekleniyor. Kasırga kaynaklı deniz suyu baskınları uyarısı yapılıyor.

Florida sakinleri, eyalete hortumlar, seller ve fırtına getiren Milton Kasırgası`nın vurduğu bölgeleri ziyaret etmemeleri konusunda uyarılıyor. Bölgede 3 milyonun üzerinde haneye elektrik verilemiyor; batıdaki bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.

Bin yılda bir rastlanacak yoğunlukta...

St Petersburg ve Tampa`ya düşen yağışın yarım metreye ulaştığı ve bunun bin yılda bir rastlanacak yoğunlukta olduğu belirtiliyor. Doğu kıyısındaki St. Lucie`de yetkililer, karavan tipi evlerin bulunduğu bir yerleşimde dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Florida Valisi Ron DeSantis, bölgeden tahliye edilemeyenlerin iç mekanlarda ve güvenlik önlemleri alarak beklemesi gerektiğini söyledi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Milton Kasırgası`nın şiddetini ilk olarak Kategori 5 olarak açıklamıştı. Hızları saatte 250 km`nin üzerinde olan kasırgalar, Kategori 5 seviyesinde kabul ediliyor.

Kasırganın üç milyondan fazla nüfusa sahip olan Tampa kentinde büyük yıkım yapabileceği değerlendiriliyordu. Son bilgilere göre, Tampa`da geniş ölçekli bir yıkım yaşanmadı. Eyaletteki 51 bölgede Olağanüstü Hal ilan edilirken, 31 bölgeye tahliye emri verildi.

Florida eyaleti iki haftadan kısa bir süre önce başka bir kasırgayla karşı karşıya kalmıştı. Helene Kasırgası`nda en az 225 kişi öldü, yüzlerce kişi de halen kayıp.

20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır

Kasırgadan etkilenebileceklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de hazırlıklar yapılıyor. FEMA, 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır durumda olduklarını açıkladı.

ABD medyası Milton Kasırgası ile ülke tarihindeki en büyük hava kaynaklı afetlerden birine yol açan Katrina Kasırgası arasında da bağlantı kuruyor.

2005 yılında 2000`e yakın insanın hayatını kaybettiği Katrina Kasırgası’nın yarattığı yıkım halen hafızalarda taze. Ülkenin güney batısındaki Louisiana eyaletini vuran bu fırtınada haftalarca mahsur kalan afetzedeler oldu. On binlerce kişi stadyumlara yerleştirildi.

Dönemin ABD Başkanı George Bush kurtarma operasyonunda hükümetinin hata ve eksikliklerinin sorumluluğunu üstlendiğini açıklamıştı.