ABD'den Le Pen açıklaması: Kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması endişe verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, AA muhabirinin, "Marine Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men yasağı verilmesine tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Le Pen hakkında verilen kararın farkında olduklarını belirten Bruce, "Genel olarak bu yasal karar hakkında Fransız yetkililer açıklama yapabilir." dedi.

Bruce, diğer taraftan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda "ifade özgürlüğü ve kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması" konusunda açıklama yaptığını hatırlatarak, "Batı olarak sadece demokratik değerlerden bahsetmekten daha fazlasını yapmalıyız. Bunları hayata dökmeliyiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı "agresif ve yolsuz" yargı mekanizmasının kullanıldığını ifade eden Bruce, kişilerin siyasi süreçlerden dışlanmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Bruce, herkesin kamu alanında görüşlerini dile getirme hakkı olduğunu belirterek, konuyla ilgi başka bir açıklaması bulunmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıklamıştı.

Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu bulmuştu.

Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine Le Pen hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etmişti.