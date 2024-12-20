ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: IŞİD lideri Ebu Yusuf öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 19 Aralık'ta Suriye'ye düzenlenen bir saldırıda IŞİD liderinin öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı yazılı açıklamada, CENTCOM güçlerinin, Deyr El Zor bölgesinde IŞİD lideri Mahmud ismiyle de bilinen Ebu Yusuf'un hedef alındığı bir hava saldırısı düzenlediğini ve Ebu Yusuf da dahil iki IŞİD'linin öldüğünü duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasında, söz konusu hava saldırısının 'CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte, teröristlerin bölgedeki ve ötesindeki sivillere ve ABD'nin, müttefiklerinin ve ortaklarının askeri personeline yönelik saldırıları planlama, organize etme ve düzenleme çabalarını sekteye uğratma ve azaltma' çabasının bir parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Kurilla'dan açiklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, "Daha önce de ifade edildiği üzere, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışan Birleşik Devletler, Suriye'deki mevcut durumdan avantaj sağlamasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecek" dedi. Kurilla, 'Suriye'nin dışına operasyonlar düzenlemeye çalışanlar da dahil bu IŞİD liderleri ve mensuplarını hedef alacaklarını' belirtti.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar, 27 Kasım'da Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatmış, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmiş, Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı. ABD'den bir heyet, HTŞ, sivil toplum ve azınlık temsilcileri ile görüşmek üzere bugün başkent Şam'a gitmişti.