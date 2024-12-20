Son Dakika: DEM Parti, Öcalan görüşmesi için tarih verdi

DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvurunun üzerinden 3 hafta geçmesinin ardından görüşmeye ilişkin ilk açıklama DEM Parti kaynaklarından geldi.

Sözcü'de yer alan bliye göre, görüşmenin haftaya gerçekleşeceği, birden fazla görüşme olabileceği kaydedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise talebe ilişkin, "Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" demişti.

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